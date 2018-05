Tallinna valimiskomisjon peatas Raivo Aegi linnavolikogu liikme volituse

Tallinna valimiskomisjon peatas Raivo Aegi ja Kadi Pärnitsa linnavolikogu liikme volitused.

Tänasel Tallinna linna valimiskomisjoni koosolekul peatati Raivo Aegi linnavolikogu liikme volitused alates 4. maist 2018 kuni 4. augustini 2018.

Aeg ütles Delfile, et isiklikel põhjustel ei saa ta selles vahemikus mitmeid istungeid külastada. "Kuna soovin, et IRLi fraktsioon Tallinna linnavolikogus oleks täies koosseisus esindatud, siis peatasin kolmeks kuuks, mis on ühtlasi ka minimaalne aeg, oma linnavolikogu liikme volitused," sõnas Aeg Delfile. Aegi asendajaks saab Kaido Kukk.

Samuti otsustas valimiskomisjon peatada Kadi Pärnitsa linnavolikogu liikme volitused ja nimetada linnavolikogu liikmeks Mart Meri. Kadi Pärnitsa volitused peatati 4. maist 2018 kuni 6. augustini 2018. Komisjon tegi oma otsuse volikoguliikmete isiklike avalduste alusel.