Tallinna Ülikooli komisjon koguneb Vakra plagiaadikahtlust hindama valimisnädalal

Komisjon on ülikoolis juba varem moodustatud, kuid pole varem sel alal koos käinud. Seni on otsitud kohtumiseks ühist aega ning esimene kohtumine toimub nädalal, mis algab 25. veebruariga. See on ühtlasi riigikogu valimiste nädal.

Seda, kui kaua võib komisjoni töö aega võtta, ei oska ülikool paraegu hinnata, kuivõrd selliseid juhtumeid pole varem ette tulnud. Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht Sulev Oll märkis, et seni on plagiaadituvastused olnud seotud lõputöödega, mida parasjagu kirjutatakse.

"Ma ei saa öelda, et seda pole kunagi juhtunud, aga minu teada pole sellist asja varem olnud," lausus ta.

Kolmapäeval kirjutas Eesti Ekspress, et Vakra bakalaureusetöö on suuresti maha kopeeritud Säästva Eesti Instituudi raportitest. Täna andis poliitik lõpuks kommentaari ka Delfile.