Tallinna ühistranspordis võib õigepea pileti eest tasuda ka pangakaarti viibates

Tuleval kolmapäeval ostab majandus- ja taristuminister Kadri Simson Tallinna ühistranspordis esimese pileti kontaktivaba pangakaardiga viibates. Uudset piletisüsteemi testivad praegu Ridango töötajad, ning kui kõik toimib, võib ehk mõne kuu pärast juba Tallinna ühistranspordis pangakaardiga viibatades pileteid osta.

Tallinna transpordiameti piletisüsteemi juhtivspetsialist Tiit Laiksoo ütles, et sellist süsteemi katsetavad praegu ka meie põhjanaabrid. "Edukalt toimib see veel Londonis," sõnas Laiksoo.

Miks aga on kontaktivaba pangakaardiga maksmine senisest ühiskaardi süsteemist parem? "Eeskätt on selline lahendus mõeldud välismaalastele, kellel ei ole ühiskaarti," selgitas Laiksoo. Ta lisas, et see aitaks ära hoida ka segadusi sõidugraafikus. "Näiteks lennujaamast väljuv tramm jääb väga sageli graafikust maha, sest inimesed seisavad järjekorras, et trammijuhilt piletit osta. Uus süsteem aga aitaks ühistranspordil paremini graafikus püsida," märkis Laiksoo.

Pangakaardiga viibates saab inimene osta tunnipileti hinnaga 1 euro ja kümme senti. Laiksoo rõhutas, et ostes päeva jooksul vähemalt kolm piletit, konverteerib süsteem need ise ümber päevapiletiks. "Rohkem kui kolm eurot, see on Tallinna ühistranspordis kehtiva päevapileti hind, kelleltki ei võeta."

Uus lahendus sündis Ridango, Tallinna Transpordiameti, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, LHV ning Mastercardi koostöös.