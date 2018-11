Tallinna ühistranspordipeatuste infotabloodega varustamine kulgeb visalt, põhjuseks kallis hind

Eile Tallinnas Krulli trammipeatuses toimunud kahe trammi kokkupõrge pani trammiliikluse mitmeks tunniks toppama. Kuigi sealkandis möödunud aastal ümber ehitatud trammitee võimaldaks peatustesse elektrooniliset infotabloode paigaldamist, ootasid lähedalasuvates peatustes inimesed asjatult trammi, kuna teave takistute kohta inimesteni ei jõudnud.

Tallinna transpordiameti juhataja Andres Harjo sõnul on infotabloodega varustatud praegu 30 peatust ja järgmisel aastal kavandatakse veel 10 tabloo paigaldamist. Tallinnas on kokku ühistranspordipeatuseid aga ligi 950. Miks siis infotabloosid on paigaltatud nii vähe?

Harjo sõnul on probleemiks tabloode kallis hind: koos paigaldamisega maksab suurema tabloo paikapanek kuni 10 000 eurot. Seetõttu on tablood praeguseks vaid linna suuremate ühistranspordisõlmede juures.

Tartu linnas on ühistranspordipeatustes tabloosid umbes nelikümmend. Tartu linnavalitsuse ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona kinnitab, et 10 000 eurot tabloo eest koos paigaldusega on täiesti reaalne hind.

Andres Harjo sõnul oleks võimalik asja kiirendada, kui Tallinna ühistranspordisüsteem saaks toetust mõnest Euroopa Liidu fondist.

Praegu on Tallinna transpordiamet keskendunud nutitelefonide rakenduste kaudu reaalajas info jagamise lahenduste arendamisesse.