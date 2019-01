Tallinna TV uudistejuhiks saab Erki Berends

Berendsi sõnul ootab teda ees huvitav väljakutse. "Loodan, et minu varasem töökogemus aitab hoida Tallinna TV uudiseid professionaalsel tasemel," lausus ta.

Berendsi liitumine on osa muutustest, mis algasid Tallinna Televisioonis juba 2017. aastal, kui telekanalit asus juhtima Revo Raudjärv. Tänaseks on Tallinna TV meeskonnaga liitunud Hannes Võrno, Maire Aunaste, Jüri Aarma ja mitmed teised tuntud tegijad ning tulemuseks on Kantar Emori andmetel stabiilselt kõrge vaatajanumber.

Raudjärv ütles, et Berendsi suur kogemustepagas aitab teha veelgi paremat uudistesaadet. "Uudistesaated on Tallinna Televisiooni prioriteediks ja kindlasti annab Berends uudistetoimetusele professionaalsust juurde," lisas Raudjärv.

Berends on lõpetanud Tartu Ülikoolis ajakirjanduse eriala ja aastatel 2001-2018 töötas ta Kanal 2 uudistetoimetuses. Samuti on Berends olnud Kuku Raadio peatoimeteja ja jätkab ka praegu seal oma raadiosaatega. Eesti Ringhäälingute Liit tunnustas 2005. aastal Berendsit eetriajakirjaniku aastaauhinna Kuldmikrofoniga.