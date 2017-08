Tallinna TV sai Juku-Kalle Raidilt tuhande euro eest saatesoovitusi

Juuni alguseni Tallinna TV juhatusse kuulunud Toomas Raag sõlmis veidi aega enne töölt lahkumist tuhat eurot väärt lepingu Juku-Kalle Raidiga, kes pidi telekanali programmi uusi saateid soovitama. Delfi toob välja noppeid tekstist, mis tuhat eurot väärt.

"Et ümmargust juttu laiade masside haaramisest ja erinevate sihtgruppide hõlmamisest ei viitsi ajama hakata, selle jaoks palgake mingi organisatsioon, panen kirja mõned nägemused saadetest, mida TTV edastada võiks," alustas Raid tuhat eurot väärt kirjatükki.

Tallinna TV juht Revo Raudjärv ütles Delfile, et teab lepingu olemasolust, kuid ei ole sellele ise alla kirjutanud. "Ka mulle on see praegu huvitav materjal, sest Toomas Raag tellis Juku-Kalle firmalt teenuse ja minu allkirja lepingul pole ning ma ei ole sellega üldse kursis, et mida see kokkulepe täpselt sisaldas," ütles Raudjärv, kuid teadis öelda, et Raidilt saadud materjal võis kanalile maksma minna ligi tuhat eurot.

Raid ütles Delfile, et säärane leping on tõesti olemas ja tuhat eurot ta oma teenuse eest ka sai, kuid tagantjärele mõtleb, et seda oli liiga vähe. Tema sõnul võidi leping sõlmida maikuus.

Ta pidi enda sõnul lepingu kohaselt mõtlema välja 10 saateideed, millega TTV programmi täiendada. "Mõtlesin ideed välja ja nad maksid mulle 1000 eurot vist, mida oli liiga vähe," ütles Raid. "Haledalt vähe sain ideede eest."

Raidi sõnul oli ideede esitamine põhjalik, kuid ükski saade pole aga programmi läinud. "Ma rääkisin neid asju veel koha peal lahti. Ajuvaba, et neid asju kasutusele ei võetud," ütles ta.

Ettepanekus võib tegelikult kokku lugeda 18 saateideed, millest nii mõnegi puhul on šnitti võetud teistelt kanalitelt. Avaldame lõigud ettepanekutest muutmata kujul.

"RIIUL

Kirjandussaade. Eesti on raamatute trükiarvu poolest endiselt Euroopa esimene, igal päeval ilmub siin 10 erinevat raamatunimetust. On mitu kirjandusfestivali, kümneid kirjandusklubisid, raaadios kirjandussaateid ning ka kirjandusministeerium etv-s."

"MEHED EI NUTA TÜÜPI SPORDISAADE

Sport. Iseenesest ma sellest suurt midagi ju ei tea, ent vaadates inimeste haiglast huvi kergejõustiku, pallimängude, suusatamise jne vastu, ei tohiks olla raskesti teostatav. Võiks kätkeda intekaid sportlastega, kes on enivei rahva lemmikud, aga lisaks ka treenerid, fännklubid jne. Kindlasti massiteema. Ma isegiei kujuta ette, palju on Eestis asjast huvitatud spordiseltse."

"SISESPETSIALISTID

Kunagi ETV-le esitatud mõte, mille kohaselt võiks tekitada antipoodi Foorumile – kutsuda tõsiste poliitikutena pooleks tunniks stuudiosse kamba kodanikke, kes professionaalselt asjasse ei puutu, ent kel on riigis toimuva ja poliitikute kohta alati oma arvamus. Sellisel pooletunnisel asjal võiks olla potentsiaali muutuda kultuslikuks huumorisaateks. Meeles tuleb vaid pidada, et külalisi ei tohi narrida ning pildikeel peaks olema korrektne."

Lisaks on esitatud ideid, mis kõigest ühe või paari lausega lahti on seletatud. Tallinna TV poolt lepingu allkirjastanud Toomas Raagiga ei ole Delfi seni veel ühendust saanud.

Toomas Raag lahkus Tallinna TV juhatusest 2. juunil poolte kokkuleppel. Veel detsembris juhtisid TTV-d Raag koos Toomas Lepaga, ent kuna viimane peeti korruptsioonikuriteos kahtlustatavana kinni, jätkas kanali juhtimist Raag üksi. Veebruari lõpus liitus temaga Revo Raudjärv, kes nüüd juunist saadik kanalit üksi juhtinud on.

"FESTAR

Veidi kattuv muude kultuuriteemadega, aga põhimõtteliselt peaks kätkema endas tulevase nädala ühte-kahte hittsündmust Tallinnas, kus see orgunnijate abiga kokku võetakse: olgu siis Akvariumi kontsert, hokimatš, Nõmme päevad vms."

"LINNAOSAUUDISED

Siia pole vist midagi lisada, iganädalased tükid, kus linnaosade tegijad käesolevast hetkest ning ruumist pajatavad. Olgu selleks prügivedu, uute perroonide ehitamine Rahumäele, Mustaka majade renoveerimine vms."

"GALERIIUITAJA

Kunstnikud on edevad inimesed, aga Tallinnas on ligi poolsada galeriid ja näituseplatsi. Garanteeritud, et vaatavad vähemalt kõik kunstnike sõbrad, galeristid, huvilised ja need, kellel pole parasjagu õnnestunud näitust teha. KesKus'is kunagi järgiproovitud ja uuesti alustatav formaat. Iga kuraator on koheselt nõus uuest näitusest rääkima, mistõttu saaks päris ägeda nädalase kunstikaardi. Pool tundi.

KULISS

Sama, aga teatrit puudutav. Pool tundi.

HELILINE

Sama, aga heliloojate Liitu puudutav, mille noor esimees Märt Mattis Lill oskab 100 huvitavat heliloojat anda. Kohalikku. Pool tundi."