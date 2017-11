Tallinna TV saab taas linnaeelarvest raha juurde

Linnaeelarves on TTV tarbeks toetusena ette nähtud 3,6 miljonit eurot.

Tallinna oma telekanali püstihoidmuseks kulub järgmisel aastal rohkem raha kui sel aastal. 2017. aasta eelarves oli algselt TTV-le eraldatud toetus 3,49 miljonit eurot, mis hiljem täpsustus 3,51 miljoniks euroks. 2018. aasta linnaleearvesse on TTV-le planeeritud eraldada 3,6 miljonit eurot.

TTV vaadatavus on püsinud kanali alustamisest saadik peamiselt alla 2%. Viimase Kantar Emori auditooriumiuuringu järgi vaatas oktoobrikuus TTV-d 1% televaatajatest.

Enne oktoobris toimunud kohalike volikogude valimisi oli Tallinnas kandideerinud erakondadest vaid Reformierakond see, kes lubas, et võimule saades pannakse Tallinna telekanal kinni. Kõik teised erakonnad leidsid, et sulgeda linnakanalit vaja ei ole