Tallinna TV kaotas ühe juhtidest

Läinud reedel lahkus töölt Tallinna TV juhatuse liige Toomas Raag. Kanali nõukogu esimehe Kalle Klandorfi sõnul mindi lahku poolte kokkuleppel.

Nõukogu arutas Raagi lahkumissoovi 2. juunil ja kinnitas poolte kokkuleppe. „Teda ei vabastatud ametist – see oli töötaja algatusel poolte kokkuleppel,“ selgitas Klandorf. „Seda peate tema käest küsima, mida ta kavatseb edasi teha, aga ta tegi poolte kokkuleppel suulise avalduse ja me tegime vastavad dokumendid, kirjutasime alla ja oligi kõik.“

Kas keegi võetakse juhatusse Raagi asemel või jääb Revo Raudjärv kanalit üksi juhtima, ei osanud Klandorf veel öelda. „Kõik on veel nii värske. Täna ei olnud nõukogus keegi valmis seda arutama,“ sõnas ta. Klandorf lisas, et Revo Raudjärv juhib kanalit praegu üksi ja kui nõukogu jälle kokku tuleb, siis on võimalik, et arutatakse ka uusi juhatuse liikme kandidaate.

Delfi toimetusse laekunud vihjet, nagu oleks Raag lahkunud Jüri Ratase või Kadri Simsoni surve tõttu, Klandorf ei kinnitanud. „Ma küll ei oska seostada seda kõike nendega, ausalt öleda. Eks kuulujutte on igasuguseid,“ sõnas Klandorf.

Kuidas mõjutab Raagi lahkumine Tallinna TV sisu? „Ma ei usu, et mõjutab. Programmid on ju kinnitatud ja elavad oma elu edasi. Nõukogu sisu poolt ei vaata, me ei tegele televisiooni sisuga,“ lisas ta.

Raagist sai TTV ainujuht 7. detsembril, kui prokuratuur kanali peatoimetaja Toomas Lepa korruptsioonikuriteos kahtlustatavana kinni pidas. Raudjärve valis TTV nõukogu kanali teiseks juhatuse liikmeks tänavu veebruaris. Eesti Ekspress kirjutas tänavu aprillis, et Raudjärv peab tugevat võitlust, et vabaneda telekanali looja Edgar Savisaare varjust.