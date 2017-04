Tallinna TV juht Revo Raudjärv: "Põdra TV"-s esitavad külalised oma isiklikke seisukohti, need ei ühti telekanali vaadetega

Tallinna TV juht Revo Raudjärv ütles, et "Põdra TV" saates esitavad külalised oma isiklikke seisukohti ning nende arvamuste lai ampluaa näitab ühtlasi ajakirjandusvabadust. Soome ajakirjanik Leeni Hietanen rääkis näiteks hiljuti saates Eesti "okupatsioonimüüdist".

"Hietanen rääkis üldsõnaliselt okupatsiooni müüdist, ma ei lugenud ta jutust välja, et ta ütles seda, mis Päevalehes kirjas. Hietanen ütles, et Eestis ja Lätis elas miljon venelast, kellele ei antud kodakondsust ning viitas siis okupatsiooni müüdile," kommenteeris Raudjärv Delfile TTV saates "Põdra TV" kõlanud Soome ajakirjaniku Leena Hietaneni sõnu okupatsiooni ja sellega seotud "müüdi" kohta.

Raudjärve sõnul turundasid Sami Lotila ja Risto Vuorinen oma saadet läbi selle skandaali. "Nad läksid Soome meediasse just seepärast, et see üles korjataks, sellist reaktsiooni nad taotlesidki".

Kokkulepe "Põdra TV" saadete tegemiseks tehti Raudjärve sõnul enne tema tööle tulekut ning seda ei saa päevapealt ära lõpetada (Raudjärv valiti TTV juhiks veebruarikuus - toim). Seda, kas projekt soomlastest skandaalsete saatejuhtidega jätkub, otsustatakse Raudjärve sõnul siis, kui juba kokku lepitud 10 saadet on läbi saanud.

Loe veel

"Praeguse seisuga pigem ma ei poolda sellise saate jätkumist. Kui juba ajaloo käsitlemisel tehakse selliseid vigu... Me ju teame, et Eestis okupatsioon toimus, eestlasi küüditati, ei sõidetud vabatahtlikult Siberisse. Vastupidised väited meie kanalisse ei sobi. Samas esitatakse "Põdra TV"-s oma isiklikke seisukohti, TTV vaadetega need küll ei ühti. Samas näitab see juhtum seda, et meil on Tallinna TV-s ajakirjandusvabadus, igaüks saab vabalt ennast väljendada".

Tallinna TV kodulehel saadete arhiivis hetkel "Põdra TV-"d järelevaatamiseks ei ole.

"Millegipärast ei taheta sellest rääkida, kui mitmekülgseks on muutunud meie poliitiline programm. On mingi juhtum ja siis räägitakse sellest. Samas on meil toimunud poliitiline muutus, meil käivad paljud opositsioonipoliitikud, hiljuti näiteks Andres Anvelt, Siim Kallas jne. Paar aastat tagasi ei olnud meie programm nii mitmekesine," lisas Raudjärv.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab oma juhtkirjas piinlikust seigast seoses Tallinna TV-ga. Nimelt võttis Soome suursaadik Eestis Kirsti Narinen vestluses Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasaga teemaks selles telekanalis näidatava saate „Põdra TV“. Temas tekitas küsimusi, kuidas on võimalik, et saates antakse eetriaega skandaalsele Johan Bäckmanile lähedasele ajakirjanikule Leena Hietanenile, kes eitas saates, et Nõukogude Liit okupeeris Eesti.

Vt ka Eesti Päevalehe artiklit samal teemal.