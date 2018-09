Tallinna transpordiamet: Tallinna Ülikooli ette paigaldatud valgusfoor tegi liikluse ohtlikumaks

Transpordiameti liikluskorralduse osakonna liiklusseadmete peaspetsialist Raimond Nõugast ütles eile ERR-ile, et pärast foori paigaldamist käisid ameti esindajad paar päeva olukorda kohapeal jälgimas ning selgus, et foorist polnud abi.

"Liikluskultuur on selline, et see tekitas pigem rohkem segadust ja osale petlikku ettekujutust, et nad on kaitstud. Tegelikult peab trammist väljudes liiklusseaduse järgi minema otsemat teed pidi kõnniteele, aga nad lähevad olenemata fooritulest trammi eest üle tee," tõdes Nõugast.

Tema sõnul on praegu foor lülitatud vilkuvale kollasele, sest prooviti küll mitut fooriprogrammi, kuid needki lahendused ei õigustanud end ja inimesed jätkasid liiklusreeglite eiramist.

"Me tekitasime valgusfooriga ohtlikuma olukorra kui ilma foorita," ütles Nõugast. "Me tõesti ei osanud oodata, et inimesed nii vähe järgivad liikluseeskirju."

Praegu on transpordiametis kaalumisel kaks-kolm lahendust, millest üks eeldab suuremaid ümberehitusi, teine on aga intelligentsem, tehnoloogiline lahendus.

"Ma ei taha neist enne rääkida, kuna töötame nende kallal aktiivselt ja proovime erinevaid lahendusvariante. Ei ole mõtet enne seda välja pakkuda, kui on tõesti valmis," lausus Nõugast.