Tallinna tramm tähistab väärikat aastapäeva

Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul on trammiliikluse näol tegemist ühe olulisema tallinlaste elu muutnud tehnilise uuendusega. „1888. aastal liinil Vene turult (Viru väljak) mööda Narva maanteed ja Salongi (A. Weizenbergi) tänavat Kadriorgu sõitmist alustanud hobutrammidest tänapäevaste CAF-ideni on Tallinna tramm läbinud tohutu arengu. 130 aastaga on trammiliikluse edendamisse andnud oma panuse tuhanded insenerid, tehnikud, trammijuhid, elektrikud ning mehhaanikud. Tänu nende tublide trammientusiastide tööle on meil täna regiooni mugavaim, ohutuim ja kiireim trammiühendus. Meenutades trammi 130 aastast ajalugu oskame paremini teha tulevikuplaane, et rööbastransport oleks linlaste jaoks veelgi kättesaadavam ja viiks ka neisse linnaosadesse, kuhu täna veel trammiga ei saa,“ lisas Boroditš.

Avatud uste päev Kopli depoos (Kopli tänav 118) algab reedel, 24. augustil kell 10.00. Näha saab nii säilinud ajaloolisi, kui ka kõiki käesoleval ajal käigusolevaid tramme. Kell 12.00 algab Kopli depoost trammide paraad, mis liigub läbi linna lennujaama ning sealt Vana-Lõuna depoosse. Paraadil osalevatesse trammidesse on vaba pääs kõigil linlastel ja Tallinna külalistel.

Ajalooline ja samas moodne Tallinna tramm ootab 24. augustil kõiki huvilisi Kopli depooga tutvuma ja paraadil osalema!