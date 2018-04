Tallinna Toompea tänav saab automaatsed autotõkked

Politsei- ja piirivalveamet paigaldab Tallinnasse Toompea tänavale automaatsed autotõkked ehk pollarid.

"Plaanis on paigaldada turvapollarid Toompea tänavale Toompea tänav 1 hoone ette, et luua võimekus piirata vajadusel füüsiliselt sõidukite juurdepääsu Toompeale," ütles Põhja prefektuuri valvebüroo juht Aivar Ridamäe Delfile. "Hange on praegu käimas ja pollarid peaks olema paigaldatud juuli lõpuks. Nimetatud pollarite paigaldamiseks eraldab riik PPA-le vahendid," lisas ta.

Tavaolekus hakkavad pollarid olema all ja liiklus toimib endistviisi. Vajadusel, näiteks ohuolukorra muutumisel või väga kõrgete turvanõuetega külaliste vastuvõtu korral saab pollarid üles tõsta ja autode liikumist takistada.