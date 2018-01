Tallinna tellitud saated annavad olulise osa PBK Eesti sissetulekust

Tallinna linnavalitsus on juba aastaid tellinud PBK-st venekeelseid telesaateid. Nende saadete tootmine annab olulise osa PBK käibest ja aitab hoida kanalit vee peal.

Selline Lätis registreeritud firma nagu Baltijas Mediju Alianse edastab Balti riikides mitut venekeelset telekanalit, annab välja ajalehti ja omab Pervõi Baltiiski Kanali (PBK), mille jaoks toodab igas Balti riigis kohalikke uudiseid ja ostab Venemaalt sisse suure osa programmist.

Viimaste nädalate diskussioon PBK üle põhineb paljuski sellel, et Tallinna linn on juba aastaid tellinud PBK-lt umbes poole miljoni euro eest aastas telesaateid. Märkimisväärne on, et Tallinna tellimused annavad olulise osa Baltijas Mediju Alianse Eesti tütarfirma BMA Estonia OÜ käibest.

2016. aastal sai BMA Estonia OÜ 453 347 eurot telesaadete tootmise eest. See oli 27 protsenti kogu müügitulust.

2015. aastal oli see summa 454 620 eurot ehk 29 protsenti müügitulust. Täpselt sama summa (koos lisanduva käibemaksuga) kulutas Tallinn PBK-lt saadete ostmise peale. Nähtavasti ongi Tallinna linn ainus klient, kes PBK-lt saadete tootmise teenust ostab.

PBK viimane majandusaasta aruanne on 2016. aasta kohta. Siis oli PBK peaaegu poole miljoni euroga kahjumis. Aasta varem oli kahjum minimaalne, aga ka 2014. aastal oli PBK peaaegu poole miljoni euro suuruses kahjumis.

Äramärkimist väärib, et üllatavalt suure sissetuleku, üle kümne protsendi firma müügikäibest, annab büroohaldus ja kombineeritud sekretäriteenus.

PBK kommentaari nende majandusnäitajate kohta ei õnnestunud eelmisel nädalal saada.