Tallinna Tehnikaülikooli uueks lühinimetuseks saab TalTech

„Tallinna Tehnikaülikool on viimase paari aasta jooksul läbinud suured muudatused nii töö- kui ka õppekorralduses, et olla talentidele sobilik kaasaegne õppe- ja töökeskkond, kus sünniksid ka edaspidi silmapaistvad teadustulemused ja tehnoloogilised lahendused Eesti ja maailma ees seisvatele väljakutsetele,“ kirjeldas Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo.

Uue lühinime kasutuselevõtt ülikooli sajandal tegutsemisaastal märgib rektori sõnul ülikooli jaoks ühe arenguetapi lõppu ja järgmise aastasaja saabumist. Lühinimi TalTech on ülikooli sees erinevate projektide puhul kasutusel olnud juba mõnda aega, kuid nüüd saab see värske kuju ja muutub ülikooli ametlikuks lühinimeks nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Ülikooli täispikaks nimeks jääb Tallinna Tehnikaülikool, TalTechist saab lühinimi.

„Meil on juba täna palju välisõppejõude ja tudengeid, meie uurimisrühmades on helgeid päid kogu maailmast. Selleks et püsida konkurentsis ja talente ka edaspidi meie ülikooli meelitada, nii kodust kui ka kaugemalt, tuleb rahvusvahelises võrdluses olla tugev ja väljapaistev. Jõuline ja eristuv nimi on küll ainult üks väike osa kogu identiteedist ja mainest, aga siiski oluline,“ kirjeldas Aaviksoo.

TalTechi logo Foto: Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool – TalTech – on Eesti tehnika- ja IT-teaduse ning -hariduse liider, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses. TalTechi tugevus peitub valdkondade sünergias, rahvusvahelisuses ja akadeemilise tegevuse suunatuses praktiliste tulemuste saavutamisele. Sel aastal tähistab Tallinna Tehnikaülikool oma 100. aastapäeva.