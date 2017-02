Tallinna tegevlinnapea: trammiga saab otse lennujaama ette sõita hiljemalt novembris

Täna kohtusid Tallinna linna juhid Tallinna lennujaama juhtkonnaga. Räägiti lennujaama suuremahulistest renoveerimistöödest, samuti uue trammiteega seonduvast ning ühistranspordi tarvis terminali rajamisest.

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul saab pealinna lennujaamast peatselt üks unikaalsemaid maailmas, kus trammiga saab sõita otse lennujaama ette. „Praegu käibki arutelu teemal, kuidas ehitada välja lennujaama esine plats, kus trammid sõitma hakkavad. Ühtepidi on tegemist küll vaid ühe trammipeatusega, aga see on trammipeatus, mida külalised Tallinnas kõigepealt näevad, seepärast tahaks, et see peatus oleks eriline ja jätaks külalistele Tallinnast kohe hea mulje,“ ütles Aas. Tegevlinnapea sõnul käsitleti rajatava trammitee kõrval ka argisemaid ühistranspordi teemasid – bussiliiklust ja taksondust.

Rajatav 4. liini trammitee pikendus algab Peterburi maantee äärde rajatud pöördekanjonist, kulgeb tunnelis raudtee ja Suur-Sõjamäe tänavate alt läbi, jõuab süvendis tõustes alates Keevise tänavast taas maapinnale ja lõpeb tagasipöörderingiga lennujaama juures. Pärast trammitee valmimist on Tallinna lennujaam ühenduse poolest kesklinnaga üks mugavamaid terves Euroopas.

Tööd lõpetatakse hiljemalt tänavu aasta novembris.