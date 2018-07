Tallinna-Tartu maantee ehitustööde käigus tuli maapõuest välja kuus inimskeletti

Täna jõudis Delfini info, et Tallinna-Tartu maantee ehitusel Saarnakõrve küla lähistel tuli kaevetööde käigus välja matmispaik, kust leiti kuus luukere. Delfile andis kommentaari muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas.

"Tegemist on maahaudadega laibakalmistuga, mida seni paljandunud leidude põhjal saab dateerida laia ajavahemikku muinasaja lõpust Rootsi aja lõpuni (11/12. saj – 17/18. saj.). Ehitaja avastas luud eile, peatas kohe tööd ning teavitas politseid," ütles Kadakas.

"Täna hommikul käisid muinsuskaitseameti arheoloogid leiukohta üle vaatamas. Kalmistu asub seda tüüpi matmispaikadele üsna ootuspärases kohas: külast veidi eemal, kõrgemal künkal, ajaloolise külade vahelise ühendustee ääres. Kalmistu ala on olnud üsna suur, 100-150 m pikkune," lisas Kadakas.

Ta lisas, et esialgsel hinnangul tundub, et kaevetööde tõttu on matmispaiga tuumikala hävinud, kuid kas see nii on, näitavad edasised uuringud.

"Ehitustööd on kalmistu säilinu lõigus kuni arheoloogilise uurimiseni peatatud. Arheoloogid peavad nüüd kokku koguma kõik paljandunud luud ning arheoloogiliselt välja kaevama veel omal kohal säilinud matused. Pärast seda saab ehitustöödega edasi minna – maantee kalmistu pärast antud kohas ehitamata ei jää," kommenteeris ta.