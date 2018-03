Tallinna taksokontroll läheb täielikult üle mupole

Seni osaliselt pealinna taksondusega tegelenud transpordiamet annab selle valdkonna üle mupole.

Tallinna linnavalitsus on otsustanud teha märkimisväärseid ümberkorraldusi pealinna ametite tööülesannetes ning üks, kes ülesandeid ja kontrollivõimu juurde saab, on Tallinna munitsipaalpolitsei.

Tänasel linnavalitsuse istungil kavatsevad linnajuhid heaks kiita plaani, millega kaotatakse transpordiametis taksondust puudutav osa linnatranspordi osakonnast ning antakse need ülesanded üle mupole.

Seni tegeles transpordiametis taksondusega vaid kaks ametnikku, selgub linna määruse seletuskirjast. Seetõttu ei olnud neil ka jõudu teha piisavalt taksokontrolli ja osaleda taksoreididel, mida juba niikuinii korraldas mupo.

Seega antaksegi kogu taksondust puudutav valdkond üle munitsipaalpolitseile. "Arvestades munitsipaalpolitsei ameti koosseisu, on ebaseadusliku taksonduse tõkestamiseks võimalik arendada asutuse sisesest operatiivkoostööd, s.t patrulliosakond koos korrapidaja ja välitöö ametnikega ning menetluse ja piirkonnatöö osakonna menetlejad ning tugipunktides töötavad ametnikud," kirjeldatakse dokumendis mupo võimekust.

Taksojärelevalve tõhustamiseks on linnal ka plaan olemas: vaja on rakendada analüüsi ja kaardistuse põhist süsteemi. Sellega peaks saama paika panna vajaliku reageerimisvõime ehk kui palju patrulle on vahetuses vajalik) kui ka ressursid ehk kuhu ja millisel marsruudil on kontrolle vaja teha.

Nii saaks patrullid vahetuse jooksul paigutada linna nii, et ebaseaduslikke juhte ja firmasid on võimalik avastada ning tuvastada.