Tallinna superhaigla projekti tüüriv Jaak Aab: praegused haiglad on iganenud, neist ei piisa

Tallinnasse rajatakse 2025. aastaks suur ja modernne nn superhaigla. Projekti eestvedajate sõnul on haigla rajamine möödapääsmatu, sest teisiti pole tervisesüsteem jätkusuutlik.

Tallinna haigla projektinõunikuna asus tööle ministriametist skandaaliga lahkunud Jaak Aab. Mees elab uude projekti sisse ning ütles, et haigla ehitamise eesmärgiks on see, et arstiabi kvaliteeti parandada. Ta lisas täna toimunud pressikonverentsil, et praegused haiglad on amortiseerunud, samuti on infrastruktuur killustunud. "Arstiabi pakkumine läheb iga aastaga keerulisemaks," nentis ta.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul ei jooksutata patsiente edaspidi ühest kohast teise. “Tegemist on väga suure haiglaga ning on oluline, et suudame pakkuda parimat arstiabi ühest kohast ja parandada arstiabi kättesaadavust,” ütles Mölder.

Mölder tõdes, et vaadates praeguseid haiglaid, ei tule kellelegi üllatusena, et ruumiline funktsionaalsus on nendes ammu iganenud. Selle tõttu ei ole nende renoveerimine või parandamine tema kinnitusel sugugi lihtne, sest haigla uuendamisel tuleb töö suures mahus ümber teha. Lisaks ei vasta vanad ruumid enam tänastele tehnoloogilistele nõuetele.

"Uued seadmed ja aparatuurid vajavad teistsuguseid lahendusi, teistsugust ruumi," sõnas Mölder.