Tallinna-Stockholmi laevalt kukkus inimene merre, Ahvenamaa lähistel toimunud otsingud tulemusi ei andnud

Ahvenamaa keskuse Mariehamni lähistel otsiti mitu tundi Tallinna ja Stockholmi vahel sõitva parvlaeva Victoria I pardalt vette sattunud inimest.

Ilta-Sanomat kirjutas, et Soome piirivalve teatel said nad vette kukkunud inimese kohta teate veidi pärast südaööd.

"Teame, et keegi on mingil põhjusel sattunud üle parda, seda on kindlalt nähtud. Muud pole hetkel veel teada," kommenteeris lehele Martti Saarinen piirivalvest.

Otsinguala asus 16-17 kilomeetrit Mariehamnist lõunas.

Saarineni sõnul osalesid otsingutel nii merepäästelaev, päästehelikopterid Turust ja Rootsist kui ka reisilaevad Viking Mariella ja Silja Symphony.

"Otsinguala oli üsna väike, aga sellest hoolimata oldi sunnitud otsingud tulemuseta lõpetama," teatas Soome piirivalve.