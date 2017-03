Tallinna sotsid pöördusid Astangu prügistajate leidmiseks politseisse

Tallinna sotsiaaldemokraadid pöördusid avaldusega politsei poole, andes uurimisorganitele üle Astangu metsa prügikoristusel talguliste poolt leitud arveid ja nimelisi dokumente.

„Tänu talgutel osalenud Nõmme õpilasesinduste liidu noortele, kes olid prügi koristamisel väga tähelepanelikud, leidsime metsareostuse seest mõned huvitavad dokumendid,” kirjeldas noorsotside president Monika Maljukov.

Tema sõnul loodavad sotsid, et politseisse viidud dokumendid aitavad tuvastada metsareostajaid ning nad lõpuks ka vastutusele võtta. „Sellised leiud tuleb alati politseile edasi anda, sest see võib viia reostajate tabamiseni.“

Astangu talgute kokkukutsuja, riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul tuleb selleks, et lahendada prügi ja rehvide metsa viimise probleem, tagada võimalikult mugav ligipääs jäätmejaamadele. "Oluline on, et jäätmejaamad oleksid avatud iga päev ja piisavalt pikal ajal, et inimestel oleks võimalik töövälisel ajal tekkinud jäätmed sinna viia,“ ütles Vakra.

Vähemalt üks prügistaja on prahi seest leitud dokumentide abil ka tuvastatud. Veebruari viimasel päeval leidis munitsipaalpolitsei patrull Astangult metsa alla kuhjatud ehitusjäätmete ja olmeprügi hulgast ümbriku koos prügistaja aadressiga, mis viis mupo risustuse tekitajani.