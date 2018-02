Tallinna Sõle spordikeskuse jalgpallihall vajus taas kokku

Tallinna Sõle spordikeskuse juures asuv jalgpalli pneumohall vajus täna taas kokku, tõenäoliselt on põhjuseks vana vigastuse uuesti lahti rebenemine.

Sõle spordikeskuse juht Alar Nääme ütles Delfile, et temale teadaolevalt tekkis pneumohalli ülespanekul tehniline rike või lasksid Sloveenia spetsialistid ise hallis rõhu liiga kõrgele. "Ma sain aru, et see nii-öelda keevitatud koht rebenes uuesti," ütles Nääme.

Kui kaua halli parandamine aega võib võtta, ei osanud Nääme täpselt öelda, kuid arvas, et nädalaga peaks see parandatud saama.