Tallinna Sitsi tänava süstlavahetuspunkt on sõltlastele jaganud üle 8000 süstla

Tallinnas Sitsi tänav 28 majas oktoobris avatud kahjude vähendamise keskus ehk rahvakeeli süstlavahetuspunkt on sõltlastele jaganud üle 8000 ja kokku kogunud ligi 5500 süstalt.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) kommunikatsioonijuht Gea Otsa ütles Delfile, et töö süstlavahetuspunktis käib plaanipäraselt ja on rahulik.

„Korteriühistult saime loa paigaldada videovalve ja see on ka olemas ja toimib. Kohtusime viimati 4. detsembril kogukonna esindajatega, kohtumisi on plaanis jätkuvalt regulaarselt teha,” ütles Otsa.

Praegu on keskus avatud esmaspäevast reedeni kella 10–13. Uuest aastast hakkab keskus olema avatud kella 10–18. „Alustasime mäletatavasti paari tunniga paaril päeval nädalas,” sõnas Otsa.

Tema sõnul on tekkinud keskusel püsikliendid, kes käivadki Sitsi tänavalt süstlaid võtmas. „Süstlaid ei võeta vaid endale, vaid viiakse ka teistele,” sõnas Otsa.

Oktoobris, mil keskus avati, oli sellel seitse külastust, nendest kuus olid korduvkülastajad. Süstlaid jagati kokku 878 ja keskusesse tagastati 394 süstalt.

Novembris oli kekskuses 36 külastajat, uusi kliente ei olnud ja korduvkliente oli 26. Süstlaid jagas keskus kokku 4163 ja tagasi toodi 3000 süstalt.

Detsembris oli 21. kuupäeva seisuga keskusel olnud 26 külastajat, uusi kliente ei olnud ja korduvkliente oli 16. Jagatud süstalde arv oli 3072 ja tagastatud süstalde arv 2070.