Tallinna reformierakondlaste juhiks valitud Kristen Michal: riigis toimuva maksusegaduse valguses on vajadus tervemõistlusliku ja parempoolse vaate järgi suur

Täna Tallinna reformierakondlaste juhiks valitud Kristen Michali sõnul on Reformierakonna prioriteedid Tallinnas eestikeelne haridus, lastega perede ja eakate heaolu, moodsad transpordiühendused ning maksumaksja raha väärkasutuste lõpetamine.

„Tallinna inimesed on valimistel andnud meile suure toe. Riigikogu valimistel saime Tallinnas läbi ajaloo suurima toe ning linnavolikogu valimistel saime 18 mandaati, mida on kaks korda enam kui varem,“ tegi Michal kokkuvõtteid. „Vaadates riigis toimuvat maksusegadust, töötavate pensionäride kõrgemat maksustamist ja juttu, et seoses valitsuse halva reitinguga riigi arendusega enne 2019. aasta märtsi ei tegeleta, on vajadus tervemõistlusliku ja parempoolse vaate järgi suur,“ sõnas Michal.

„Tallinnas moodustame tugeva opositsiooni ja seisame linna parema juhtimise eest. Meie prioriteedid on eestikeelne haridus lasteaiast alates, head tingimused lastega peredele, pensionäride Teenusmajade loomine, ettevõtliku inimeste eest seismine ning Tallinn – Helsinki tunneli projektiga edasi liikumine. Tallinnas soovime, et perearstiteenus saaks linna toel kättesaadavaks ka õhtuti ja nädalavahetusel, et abivajaja saaks paremat teenust ning lihtsama murega ei peaks erakorralise vastuvõttu minema,“ loetles Michal Tallinna oravate prioriteete.

Reformierakonna Tallinna fraktsioon on moodustanud volikogus toetusrühma, mille eesmärgiks on aidata kaasa eakatele mõeldud moodsa ja mugava teenusmaja rajamisele Tallinnasse ning samuti hakanud ette valmistama eelnõusid Tallinnas lasteaia kohatasu kaotamiseks ja eestikeelsele õppele üleminekuks alates lasteaiast.

Teise suure ülesandena nimetas Tallinna reformierakondlaste juht vajadust Tallinna linnajuhtimises raha väärkasutuse lõpetamiseks. „Me olime ainsad, kes on selgelt ja kõval häälel öelnud – Tallinna Televisioon ning Kremli huve teenivatest kanalitest propaganda tellimine ei ole Eesti riigi inimeste huvides. Selle raha saaks anda eakate kultuuriteenusteks, ehitada taristut või kaotada lasteaia kohatasu. Sellest hoolimata kasutab Keskerakond avalikke vahendeid enda reklaamimiseks, viitan näiteks Hiiu Staadioni kaasusele, kus raha tuli tagasi maksta. Meie ülesanne on sellele vastu seista,“ ütles Michal.

Reformierakonna Tallinna organisatsiooni järgimiste suurte eesmärkidena tõi Michal välja eduka esinemise nii 2019. aasta riigikogu kui 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimistel. „Reformierakonnal on igas Tallinna linnaosas tugev meeskond, kellega minna vastu nii aasta pärast toimuvatele riigikogu valimistele kui 2021. aasta oktoobris toimuvatele kohalikele valimistele, kus eesmärgiks on kasvada.“

Reformierakonna Tallinna piirkondade juhtideks valiti Haaberstis Ants Leemets, Kesklinnas Keit Pentus-Rosimannus, Kristiines Remo Holsmer, Lasnamäel Tiit Soorm, Mustamäel Maris Lauri, Nõmmel Vilja Toomast, Pirital Kaupo Nõlvak ning Põhja-Tallinnas Signe Riisalo.