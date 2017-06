Tallinna reaalkooli juurde ehitatakse reaal- ja loodushariduse kompetentsikeskus, mis annab õpilastele võimaluse omandada maailmatasemel reaal- ja loodusaineid, lisaks Reaalkooli õpilastele saavad tulevast kompetentsikeskust kasutada ka teised Tallinna koolid.

Tallinna linnavalitsuses kompetentsikeskuse arutelu, kus arutati tulevase kompetentsikeskuse eesmärke ja koostöövõimalusi. Samuti arutati kompetentsikeskuse valmimise ajakava.

"Kompetentsikeskuse rajamine teenib kõiki kolme eesmärki ja meie soov on hoone detailplaneering kehtestada juba 2017. aasta sügisel, et alustada projekteerimisega 2018. aastal ning kompetentsikeskus võiks linna õpilaste avatud olla juba 2020/2021 õppeaastast," sõnas abilinnapea Mihhail Kõlvart.

Lisaks Tallinna reaalkooli õpilastele saavad valminud õpperuume kasutada ka kõikide teiste Tallinna koolide õpilased ning samuti lahendaks kompetentsikeskus Reaalkooli ruumiprobleemi.

"Meie prognoosi kohaselt võiks Tallinna reaalkooli kompetentsikeskusega võrgustunud koole olla kuni kümme, mis annab ka teiste koolide õpilasele võimaluse teha oma koolitöid ja praktikume kaasaegse varustusega laboriruumides. See kindlasti populariseeriks ka mitte reaalkallakuga koolide õpilaste seas teaduse ja tehnoloogia valdkonda ja muudaks õppimise põnevamaks. Samuti lahendaks kompetentsikeskse valmimine Tallinna reaalkooli ruumiprobleemi, mis on juba aastaid suureks murekohaks olnud," ütles Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula.

Jakob Westholmi gümnaasiumi direktori Rando Kuustiku sõnul on nemad kindlasti huvitatud olema üheks partnerkooliks. „Me näeme siin võimalust, kus erinevad koolid saavad omavahel koostööd tehes pakkuda just enda kooli tugevaid külgi ja õpilased võidaksid sellest. Kompetentsikeskuse valmimine annaks meie kooli õpilastele võimaluse tõsta reaalainete omandamise kvaliteeti ja meie omakorda saame tulevikus, uue õppehoone valmimisel, pakkuda Reaalkooli õpilastele süvendatud muusika ja humanitaarharidust, mis on meie kooli üks prioriteetidest,“ lisas Kuustik

Tallinna linnavalitsuses toimunud kohtumise järel lepiti kokku, et loodava kompetentsikeskuse ehituse järgmiseks oluliseks sammuks saab detailplaneeringu kehtestamine, mille järel saab juba välja kuulutada arhitektuurikonkursi.