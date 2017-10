Tallinna praost Jaan Tammsalu kooseluseadusest: on väga suur haigus, kui inimesel keelatakse ära olemast see, kes ta on, olemast aus

Tänases Vikerraadio „Kirikuelu“ saates oli külas Tallinna praost Jaan Tammsalu, jutuks tuli ootuspäraselt kooseluseaduse ümber toimuv.

Mäletatavasti kerkis teema tuliselt päevakorda paari päeva eest, kui ETV saates „Suud puhtaks“ joonistus välja lõhe luterliku kiriku sees: saatesse kutsutud Risti koguduse õpetaja Annika Laats toetas avalikult ja selgesõnaliselt kooseluseadust, samal ajal, kui peapiiskop Urmas Viilma jäi täpselt vastupidisele seisukohale.

„See on väga suur haigus, kui inimesel keelatakse ära olemast see, kes ta on, olemast aus, kui ta ei tee sellega teistele haiget või halba,“ ütles Tallinna praost Jaan Tammsalu. „Mina ei ole üks nendest õpetajatest, kes väga ootaks, et saaks hakata samasoolisi paare laulatama," täpsustas ta. „Praegu käib ent jutt kooseluseadusest, paaridele seaduse jõu andmisest. Siin, ma mõtlen, tuleks seadused ausalt ja selgelt lahti kirjutada, mitte suuremas ja ilusamas soustis seda väikest vajadust serveerida,“ vihjas Tammsalu kooseluseaduse laialivalguvale olemusele. Teatavasti saavad tsiviilpartnerlust registreerida ka heteropaarid.

Tammsalu märkis, et luterliku kiriku seisukohad on ajas sageli ja kiiresti muutunud. Ta tõi reljeefse näitena välja suhtumise enesetappu: praegu oleks mõeldamatu, et kirikuõpetaja keelduks enesetapjat pühitsetud mulda, surnuaeda matmast, ehkki vanasti oli selline seisukoht üldlevinud. Tammsalu põhjendas: mille poolest on need inimesed, kes depressiooni või valude mõjul käe enesele külge panevad halvemad neist, kes end näiteks töönarkomaania, suitsetamise või arutu kihutamisega tapavad? Seda mõtet laiendas Tammsalu ka homoseksuaalsetele inimestele, küsides, kas ühiskonnale poleks mitte kasulikum, kui nemadki saaksid anda vanded ja tõotused, olla seotud seaduse ees.

Saadet saab järelkuulata siit.