Tallinna Pirita ranna vees levib mürgine sinivetikas, mistõttu tasub seal ujuma minekut vältida.

“Pooled sinivetikad on mürgised ja võivad inimese tervisele ohtlikud olla. Seetõttu soovitame praegu vältida Pirita rannas ujumist. Kui siiski vette minnakse, tuleb kindel olla, et vesi ei läheks suhu ning pärast ujumist pestakse ennast põhjalikult puhtaks,” ütles Pirita linnaosa vanema asetäitja Aleksandra Pavlova.

Sinivetikatest tingitud mürgistuse tunnused on sarnased gripi tunnustega – esineb palavik, nohu, lihasvalu, halb enesetunne, kõhulahtisus ning naha ja silmade punetus. Kui vetikaid sisaldavat vett on alla neelatud, tuleks püüda see võimalikult kiiresti välja oksendada. Võib võtta ka söetablette. “Pirita rannas töötavad ka vetelpäästjad, kelle poole võib pöörduda,” ütles Pavlova. “Leitud sinivetikatega on kursis nii Tallinna kui ka riigi keskkonnaamet.”

“Sinivetikas on Eesti veekogudes iga-aastane nähtus ja paanikaks ei ole põhjust. Võimalusel vältida Pirita rannas ujumist. Veega kokku puutudes tuleb end hoolikalt puhtaks pesta,” lisas Pavlova.