Tallinna perearstid peavad aasta ämbriks Terviseameti tegevust

Aasta tegija tiitli pälvib tänavu perearst Andres Lasn – noor, särasilmne ja analüütilise mõtlemisega perearst, kes tahab näha peremeditsiini arengus laiemat pilti ning otsib ideid, kuidas saada parem ülevaade perearstide tegevusest ning tagada kvaliteetsem arstiabi esmatasandil, teatas selts meediale.

„Tema kirjatükid ja väljaütlemised on äratanud palju arutelusid nii perearstide ringis kui ka tervishoiu korraldajate hulgas. Andres on andnud suure panuse selleks, et noorte perearstide hääl oleks kuulda – ta on üks noorte perearstide organisatsiooni NOPE asutajatest ning võidelnud peremeditsiini residentuuri õppeaja pikendamise eest nelja aastani, mis realiseerubki aastal 2019.

Andres teeb ka arsti tööd väga põhjalikult. Kuna residendi staatus võimaldab kogeda perearsti elu erinevates piirkondades, siis tema on otsinud ikka keerulisemaid väljakutseid, asudes kriisisituatsioonis appi väikelinna perearstidele. Andres on küll alles veel resident, kuid on juba praegu Eesti peremeditsiini palju panustanud,“ selgitatakse põhjenduses.

Aasta ämbri tiitli sai perearstidelt Terviseamet – pikaaegse, süstemaatilise ja ähvardava stiiliga järelevalvetegevuse eest perearstide suunal, kes heauskselt proovivad teha oma igapäevatööd patsiendikeskselt ja kvaliteetselt, leiab selts.

„Esmatasandi arstiabi korraldamisel on Terviseamet käitunud jäiga karistusorganina ja ei ole püüdnudki leida toimivaid lahendusi reaalsetele probleemidele nagu näiteks hiigelsuured perearsti nimistud, mille haldamine käib perearstidele üle jõu, mis soodustavad läbipõlemist ja noorte perearstide hirmu nimistu omanikuks saamise ees ning on seega ohuks kvaliteetse arstiabi osutamisele ning kogu peremeditsiini tulevikule.