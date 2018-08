Tallinna palgalt lahkunud endine abilinnapea Mutli on rahalistes raskustes

Kümnekonna aasta eest skandaaliga Tallinna abilinnapea kohalt lahkunud Jaanus Mutli lahkus 20. juulist oma viimasest ametist Tallinna Ettevõtlusametis. Tal on ka rahalisi raskuseid.

Ametlikes Teadaannetes on üleval täitmisteade Mutli kohta seoses 764 eurose võlaga ühe inkassofirma ees.

Kinnistusraamatust selgub, et tema korterile on eelmisel aastal pandud 45 000 eurone hüpoteek Account OÜ kasuks. Samuti on eelmisel aastal pandud samale korterile 25 000 euro suurune hüpoteek ettevõtja Ragnar Käsperi kasuks.

Mutli kommentaari ei õnnestunud saada.