Tallinna ostukeskuses jäi naine juukseidpidi eskalaatori vahele kinni, tehnilise järelevalve amet algatas õnnetuse uurimiseks menetluse

Tallinnas Magistrali kaubanduskeskuses kukkus eile õhtul eskalaatoril naine, kelle juuksed jäid liikuva trepi vahele kinni. Tehnilise järelevalve amet (TJA) algatas õnnetuse uurimiseks menetluse.

"Praegu teadaolevalt oli tegemist õnnetusjuhtumiga, kus inimene komistas ja kukkus ning jäi juustega eskalaatori vahele," ütles TJA tööstusohutuse teenistuse juhataja Ingrid Teinemaa Delfile.

Teinemaa kinnitusel on TJA Magistrali keskuses juhtunud õnnetuse asjaolude väljaselgitamiseks algatanud menetluse.

Keskuses on neli eskalaatorit kõrvuti ja kõigil neist on Teinemaa kinnitusel olemas nii nõutud märgistus kui ka stoppnupud mõlematel tasanditel ehk all ja üleval ning igal eskalaatoril.

TJA on varem menetlenud 2012. aastal Tallinna sadama eskalaatoril juhtunud õnnetust, kus inimene samuti komistas ja kukkus ning jäi juustega eskalaatori vahele.

"Viimastel aastatel on TJA-le teadaolevalt olnud veel mõni vahejuhtum, kuid nii need kui ka Tallinna sadama juhtum ei olnud põhjustatud seadme tehnilisest seisukorrast, vaid kasutajate käitumisest," märkis Teinemaa.

TJA paneb inimestele südamele, et eskalaator on tehniline seade ja selle kasutamisel peab olema tähelepanelik ning ettevaatlik.

Eskalaatori tehnilise seisukorra eest vastutab omanik. Juhul, kui kasutaja kaotab eskalaatoril tasakaalu ja see ei ole põhjustatud seadme tehnilisest rikkest, on tegemist õnnetusega.