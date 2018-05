Tallinna opositsioonierakonnad umbusaldavad täna linnapea Taavi Aasa

Tallinna linnavolikogu IRLi fraktsiooni esimehe Riina Solmani sõnul pidurdab korruptsioon majanduse kasvu ja see on fakt. „Tallinna juhtimises valitseva korruptsiooni tõttu on asjade ajamiseks altkäemaksu makstud ja sellega seatud löögi alla ettevõtjate usaldus, seeläbi uute investeeringute tulek ning tasuvamate töökohtade loomine. Seetõttu jääb Tallinna linnaeelarvesse laekumata miljoneid.

Kogu Eesti elatustaseme tõstmiseks tuleb korruptsioonile Tallinnas piir panna. Esimene samm on umbusalduse avaldamine tänasele linnapeale,“ ütles Solman.

"Keskerakonna üle 10 aasta kestnud ainuvõim on betoneerinud parteilise toiduahela, mille tulemusena on Vabaduse väljakule ning paljudesse linnaettevõtetesse edutatud täiesti ebapädevaid, paremal juhul erakordselt nõrku juhte.

Tänasel linnapeal puuduvad hoovad, kuid pigem tahe korruptiivse süsteemi muutmiseks, mis muudab umbusaldamise vältimatuks,” ütles Tallinna linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimees Urmas Reitelmann.

Neli opositsioonierakonda annavad linnapea Taavi Aasa umbusaldusavalduse üle täna kell 16 algava linnavolikogu istungi alguses. Kui kasvõi üks keskerakondlasest linnavolinik on valmis tunnistama, et linnas ei ole asjad korras, on positiivsed muutused Tallinnas võimalikud.