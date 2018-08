Tallinna mupo: iga pikemat aega seisnud sõiduk ei ole koheselt romusõiduk

"Ei meil ega politseil pole õigust lihtsalt seisvat sõidukit utiliseerida," ütles mupo pressiesindaja Meeli Hunt Delfile. Kui mupo saab vihje pikemat aega seisnud sõiduki kohta, siis esmalt tehakse kõik selleks, et omanikku tuvastada ja seda just põhjusel, et seisev sõiduk on potentsiaalne oht, sest seda võidakse hakata lõhkuma, halvemal juhul aga pannakse põlema.

"Mupole laekub tihti avaldusi sõidukite kohta, mis on küll mõned ajad seisnud, kuid ei ole romusõidukid. Seega ei ole meil ka õigust kohustada omanikul sõiduki ära viia," ütles Hunt. Küll aga on alati seda tungivalt soovitatud, viidates võimalikele ohtudele. "See, et üks sõiduk parkimiskohta kinni hoiab, ei ole Hundi sõnul piisav põhjus reageerimiseks.

Mupo on viimaste aastate jooksul sadu samalaadselt seisvaid sõidukeid linna territooriumilt eemaldanud. Antud juhtumi puhul on Hundi sõnul aga ilmselt tegemist kuriteoga, mille asjaolusid peab edasi uurima politsei.

Lasnamäel Paasiku tänav 28 maja juures on juba pikemat aega hüljatud auto. Maja elanikud kaebasid selle peale muposse, aga enne äraviimist pandi auto hoopis põlema ja tulekahju kahjustas ka kahte kõrvalasuvat autot.