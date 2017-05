Tallinna merepäevadel näeb enam kui 50 purjelaevaga The Tall Ships Races laevastikku

Tänavused merepäevad toovad Tallinna lahele suurejoonelise The Tall Ships Race laevastiku, kuhu kuulub enam kui 50 purjelaeva.

Viimati võis sarnast pilti pealinna külje all näha 1992. aastal, mil Tallinna külastas Cutty Sark Regatta. 2017. aasta õpperegati purjelaevad külastavad Tallinna sadamaid esmakordselt ning peatuvad pealinnas 17.-18. juulini.

Just tulenevalt The Tall Ship Races laevastikust toimuvad Tallinna merepäevad tänavu esmakordselt neljal päeval, 15.-18. juulini hõlmates Vanasadama, Lennusadama, Noblessneri sadama, Pirita jahisadama ja Kakumäe sadama.

Eesti noorte purjeõppeseltsi juhatuse liikme Madis Rallmanni sõnul on regati külastus Tallinna jaoks märkimisväärseks sündmuseks. “Regati purjelaevastiku külastus on Tallinna merepäevade ajaloos enneolematu sündmus, sest Tallinna linna külastavad Euroopa ja ilmselt ka kogu maailma suurimad avamereregattidel võistlevad purjelaevad,” sõnab Rallmann ja lisab, et Tallinnasse on oodata vähemalt 50 purjelaeva ja purjekat. “Meie juurde tuleb purjekaid paljudest erinevatest riikidest, aluste suurus on alates 12 meetrist kuni 117 meetrini,” annab Rallmann vihje, mida suvel Tallinna lahel näha saab.

The Tall Ships Races 2017 näol on tegemist õpperegatiga, kus purjelaevade meeskonnast pooled on 15-25 aastased meresõbrad, kellel ei pea olema eelnevat meresõidu kogemust. Professionaalsed meremehed on selles laevastikus ühtlasi ka õpetajateks. The Tall Ships Races 2017 õpperegatt saab alguse Halmstadist ja lõppeb Szczecin'is. Õpperegati purjelaevastik külastab Tallinna cruise in company raames, mis tähendab, et laevastik ei sõida võidu, Tallinn on vahepeatuseks Klaipeda võidusõidu eel.