Tallinna linnavolikogu toetas Keskerakonna ja Reformierakonna häältega linnavolinike arvu vähendamist

Linnavolikogu 79st liikmest toetas ettepanekut 48 liiget. Lisaks keskerakondlastele toetasid seda ka reformierakondlased. Isamaa, EKRE ja sotsiaaldemokraatide fraktsioonid hääletasid vastu.

Järgmiseks hakkab seaduseelnõu arutama vabariigi valitsus, lõpliku otsuse saab langetada riigikogu.

Teema on Mihhail Kõlvarti sõnul oluline, see on ühiskonnas palju kõneainet tekitanud ja ka vastuväiteid saanud. „Mõned neist vastuväidetest tekitavad aga arusaamatust. Ei saa näiteks nõustuda väitega, et Tallinna linna juhitakse Lasnamäe, Mustamäe ja Haabersti häältega – selline mõtlemisviis solvab inimesi ja tekitab ebavõrdsust erinevate linnaosade elanike vahel. Tallinna linna juhitakse kõikide tallinlaste häältega, sõltumata nende elukohast ja sotsiaalsest taustast,“ rõhutas Mihhail Kõlvart. „Tahaks ka loota, et ettepanek piirata fraktsioonide suurust linnavolikogu koosseisu vähendamise asemel ei olnud tõsiselt mõeldud, vastasel korral kõneleb see soovist piirata rahva valikut, kuna fraktsioonide suurused sõltuvad otseselt rahva toetusest.“

„Ei ole ka ühtegi matemaatilist valemit, mis tõendaks, et koosseisu vähendamine oleks kasulik ühele konkreetsele erakonnale,“ ütles Mihhail Kõlvart. „Tegelikult on Tallinna linnavolikogu koosseisu vähendamine puhtalt mõistlikkuse küsimus. Linnaosade esindatus on tänu kvootidele tagatud ka väiksema koosseisuga, valimisliidud pole aga viimase kolme valimistsükli jooksul kordagi volikokku pääsenud, vaatamata sellele, et volikogu koosseisu ka sellele murekohale viidates suurendati.“