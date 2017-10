Tallinna linnavolikogu mandaadist loobujatest enamik on Keskerakonnast

Urmas Paet ja Taavi Aas Tallinna linnavolikogus tööle ei asu Foto: Madis Veltman

Kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed ei saa olla samal ajal valitsuse, Euroopa Parlamendi, aga ka linnavalitsuse liikmed ja linnaosavanemad. See tähendab, et Tallinna linnavolikogu 79 valitud liikmest paljud loobuvad oma mandaadist. Neist enamik on Keskerakonnast.