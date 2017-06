Tallinna linnavolikogu keskerakondlased: meie jaoks on vaid üks valimisnimekiri

Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed teatasid ühisavalduses, et nende jaoks on kohalikel valimistel vaid üks valimisnimekiri - Keskerakonna oma.

"Meie, Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed, peame vajalikuks kinnitada, et meie jaoks on olemas vaid üks ja ainus valimisnimekiri – Keskerakonna nimekiri," seisab avalduses.

Keskerakondlased märgivad, et kolme viimase valimisperioodi kestel on erakond saanud valdava enamiku valijate hääli Tallinnas ning tänu sellele on täide viidud ka mitmeid lubadusi: tasuta ühistransport, munitsipaalmajad ning tasuta toitlustus laste jaoks.

"Küsitlused näitavad, et oleme võimelised eelmiste aastate edu valimistel kordama ning taas enamiku valijate usaldusemandaati saama, et kõiki meie lubadusi ellu viia. Sellist tulemust saab saavutada üksnes suur ja tugev erakond. Erakonna ühtsuse säilitamine on meie ühine prioriteet," teatati avalduses.

Tallinna linnavolikogus on 43 keskerakondlast.

Keskerakonna võimalik lõhenemine on päevakajaliseks muutunud seoses Oudekki Loone avaldusega, kus ta ei välista nn Savisaare nimekirja loomist ning Edgar Savisaare teatega kandideerida sügisestel kohalikel valimistel täpsustamata, kas see on plaanis Keskerakonna nimekirjas või mitte.