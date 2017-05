Tallinna linnavolikogu IRLi fraktsiooni esimees: mul on hea meel, et savisaarelik kaardimajake on kokku kukkumas

Tallinna linnavolikogu IRLi fraktsiooni esimees Madis Kübar ütles Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu kriminaalkahtlustusega kinni pidamist kommenteerides, et korruptsioon Tallinnas on endiselt tõsine probleem ja Savisaare taandamisega ei ole linnajuhtimises erilisi muutusi olnud.

„Korruptsioonisüüdistusega tagandatud linnapea, korruptsioonisüüdistusega volikogu esimees, korruptsioonikahtlusega abilinnapea, korruptsioonis süüdi mõistetud linnaosavanemad – mul on hea meel, et savisaarelik kaardimajake on kokku kukkumas,” rääkis Kübar.

Kübar kiitis kaitsepolitsei ja prokuratuuri tööd ja seda, et nad on asja tõsiselt suhtunud. „Korruptsioon Tallinnas on endiselt tõsine probleem ja Savisaare taandamisega ei ole linnajuhtimises erilisi muutusi olnud. Samad tegelased, samad probleemid on suur häbiplekk Tallinna linnale!” rääkis ta.

Riigi prokuratuur ja kaitsepolitseiamet pidasid täna kahtlustatavana kinni Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu.

Kaitsepolitseiamet ja riigiprokuratuur menetlevad alates selle aasta 1. märtsist kriminaalasja, mille raames esitati täna Tallinna abilinnapeale Arvo Sarapuule kahtlustus teadvalt toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses, mille eest on võimalik nõuda rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus.

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas kommenteeris Ärilehele, et Sarapuu ei jätka oma ametis. Riigiprokuratuur kinnitas Eesti Päevalehe päringule, et teised kahtlustatavad on Baltic Waste Managementi juhatuse liige Kaido Laanjärv ja ATKO Grupi juhatuse liige Margo Tomingas. Viimane on ühtlasi Sarapuu väimees.