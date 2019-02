Tallinna Linnatransport jätkab bussiliinide tihendamist

Uute busside liinile saatmisega jõutakse 96,4 protsendini kõikidest väljumistest ja 96,9 protsendini läbitud liinikilomeetritest võrreldes enne 1. veebruarit kehtinud graafikutega.

“Intensiivse töö järel sõidab hommikusel ja õhtusel tipptunnil korraga liinidele juba 392 bussi ja võime kindlalt öelda, et hiljemalt märtsi lõpuks on tipptundidel tänavatel 410 linnaliinibussi,” selgitas Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse esimees Deniss Boroditš. “Sealt edasi, lubab tänavu hangitavate busside hulk veelgi graafikuid tihendada, et lahendada mõnedel liinidel busside ülerahvastatuse probleem ja muuta ühistransport sõitjatele mugavamaks.”

Samuti pikendatakse bussiliini 20A töötamise aega ning muudetakse marsruuti. Edaspidi alustab bussiliin 20A Viru keskusest ja mõlemal suunal peatub buss Akadeemia tee peatuses. Akadeemia peatus lisatakse ka bussiliinide 20 ja 25 marsuuti.

Alates 1. veebruarist teenindab Tallinna Linnatransport lisaks senisele 62 bussiliinile veel bussiliine number 2, 12, 13, 20, 20A, 25, 39, 49, 57, 59 ja 65.