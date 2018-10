Tallinna linnatranspordi endine juht Enno Tamm maandus uue linnaasutuse palgal

Enno Tamm lahkus TLT juhi kohalt peale seda, kui mitmele tema alluvale esitati kahtlustus korruptsioonikuriteos. Tamm ise kahtlustust ei saanud ja tema sõnul pole teda isegi üle kuulatud. Küll aga piisas alluvatele esitatud kahtlustusest, et ta tagasi astuks.

Keskkriminaalpolitsei pidas 3. aprillil kinni TLT juhatuse liikme Alar Urmi, bussiliiklusteenistuse direktori Andres Herkeli, bussiremonditöökodade juhi Hannes Erbseni ning bussiremonditöökodade asejuhi Jaanus Vingi. Lisaks peeti kinni veel kolm inimest, kes on seotud kaupade ja teenuste tarnimisega TLT-le.

Tamm ütles, et ettepaneku TTP arendusdirektori kohale asumiseks tegi talle Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu. TTP on Tallinna linnale kuuluv aktsiaselts, mille tegevuseks on Tallinnas tööstusparkide arendamine. Seni on neid arendatud peamiselt Lasnamäel, nüüd on Tamme sõnul aga plaanis mõned arendused Põhja-Tallinnas ja nende jaoks tema tööle võetigi.

"Olen oma pika elu jooksul viis aastat Põhja-Tallinna vanem olnud, mul on teatud kogemused Põhja-Tallinnaga, see oli vast määrav," kommenteeris Tamm seda, miks võidi just teda tööle tahta.

Tema kuupalk on 3800 eurot bruto.