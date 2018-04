Tallinna Linnatranspordi AS-i juht Enno Tamm: võimalik, et panen oma ameti maha!

Näiteks kasutati Tamme kinnitusel tulu teenimise eesmärgil ära bussiremonditöökoda. Nimelt on TLT-s reegel, et töökodades remonditakse vaid ettevõttele kuuluvaid sõidukeid, kuid värava läbipääsusüsteemi analüüs näitas, et töötajate loal on töökojast paarkümmend ühikut tehnikat läbi käinud. Nende remontimise kohta arved puuduvad ja neid ei saagi olla, sest sellist teenust ei oleks tohtinud pakkuda. Loomulikult puudub selle teenuse osutamise hinnakiri.

"Oli veel ka akude utiliseerimisega seotud küsimusi ja muid selliseid asju," lisas Tamm. "Ainuüksi need faktid on piisavad, et jõuda järelduseni, et selle inimese vastu on usaldus kadunud," viitas Tamm Vingile.

Tallinna linnapea Taavi Aas ütles kolmapäeval, et ei välista lahkumist Tallinna Linnatranspordi aktsiaseltsi (TLT) nõukogu esimehe kohalt.