Tallinna linnapeakandidaatide debatt Arvamusfestivalil: liiklus on tihe, sest Pirital pole piisavalt koole ja lasteaedu

Osalejad leidsid, et Reidi tee on oma praegusel kujul vilets idee ja näitab linnavalitsuse kehva võimet linna planeerida. Samuti oldi valdavalt ühel meelel, et Keskerakonna ainuvõim on korruptiivne ja tuleb lõpetada.

Oli ka erimeelsusi, näiteks leidis EKRE esindaja Martin Helme erinevalt teistest, et Tallinna TV on säilitamist väärt.

Tallinna linnapeakandidaatide debatt Arvamusfestivalil

Vakra: ööbussid on üks vajalik asi. Bermuuda kolmnurga puhul oli küsimus just selles, mis õues toimus. Korda saab luua ka ettevõte ise. Vanalinnal on öölinnapea olemas, selleks on Jüri Kuuskemaa, teda tahaks kiita.

Luik: Tallinna vanalinn on unikaalne, aga palju seal teha ei saa. Kaupmehed ei taha seal kaubelda, paljud ei taha seal elada.

Helme: kõik lõbustusasutused maksavad makse. Olen pidanud Tallinnas kõrtsi, tean, milliseks muutuvad purjus peaga isegi viisakad inimesed. See on päris õudne. Põhiline probleem pole kellaajad, vaid et nad jäävad tänavatele. Sealt tuleb nad kuidagi ära saada, kas politsei või turvatöötajate abil. Ööklubid on hommikuni avatud, aga sellist probleemi ei tekita. Politseipatrulle peaks olema rohkem, kes ei pea piiri, läheb plate peale.

Aeg: öölinnapea on hea idee. Vanalinna muuseumiks muutumisega nõus ei tahaks olla. Vanalinn on Tallinna uhkus. Kui palju on säilinud selliseid vanalinnasid? Vähe. See on üks meie edu pante, seda saame külalistele pakkuda. Tuleb leida kompromiss elanike ja turistide vahel.

Michal: ettevõtjad suudavad ka ise tagada korra asutuste ümber. Tallinn võiks saada öölinnapea, et ettevõtjad panevad selja kokku, neil on keegi, kes on öölinnapea ja lepivad kokku, et üks paneb kinni kell 1, teine kell 2 jne. Keegi, kes arvestaks kõigi huve.

Vest: vanalinn maailmapärand, sisuliselt muuseum. Muuseumis ei läbustata, linn ja kohus tegid õige otsuse. Telliskivi loomelinnak just selleks mõeldud või linnahalli ümbrus, sinna võiks see keskus tekkida, seal pole elanikke, keda see segaks.

Küsimus kõrtside öise sulgemise käsu kohta.

Aeg: mõistan inimesi, kes ei taha süstlavahetuspunkti oma kodumaja keldrisse. Sellepärast tulebki punktid viia sinna, kus nad ei häiri seaduskuulekate inimeste igapäevaelu. Pakuti linnaosavalitsusi, aga linnal ka mitmeid hooneid ja ettevõtteid. Narkomaania on meditsiiniline ja sotsiaalne probleem.

Vakra: seda on võimalik teha hajusalt, mitte et suunad 1000 inimest Põhja-Tallinna.

Luik: narkomaania on probleem igas linnaosas, mõnes lihtsalt natuke rohkem kui mujal. Süstlavahetuspunkt on nagu see õnnetu Haabersti paju. Oleks õigel ajal maha võetud, poleks Vakra saanud seal end näitamas käia. Kui teed 10-11, siis pole ka kartust, et kõik linna narkomaanid kogunevad sinna.

Helme: üks asi on, et kui Nõmmel keegi ei märganud, siis Tallinnas on narkomaania probleemiks teatud kohtades. Nende inimestega tuleb seal tegeleda, nad ei hakka kodust kaugel käima. Süstlavahetus tuleb teha koos kogukonnaga. See ümbrus peab olema avaliku võimu poolt korrastatud ja turvatud. Lahendus pole vaid linna, vaid riigi oma. Meil peaks olema karmim võitlus narkomaaniaga, sundvõõrutamine. Mittekodanikud saaks riigist välja saata sinna, kus nad pole meie probleem.

Vest: Tallinna linnas oleks vaja 11-12 punkti. Probleemi lahendust ei saa ära viia, see tuleb viia sinna, kus olukord on kõige teravam.

Vakra: süstlavahetust saab mitut moodi teha. Nõmmel oli aastaid üks vahetuspunkt, mida ei teadnud vist isegi naabrid mitte.

Michal: minu poolest võiks igas linnaosavalitsuses üks süstlavahetuspunkt olla. See on tegelik probleem, mis vajab lahendusi. Probleemi ei lahenda asja surumine oma kodukandist eemale.

Küsimus narkoennetusest.

Helme: Tallinna opositsioon on viimase 4 aasta jooksul olnud hambutu, täiesti võimetu linnavalitsust kritiseerima. Linn saab hakkama minimaalselt vajalikuga, aga praeguses opositsioonis pole sotsid, IRL ja Reformierakond olnud päris teravad.

Vakra: monopol ja ainuvõim tuleb lõpetada ja ainuvõim laiali saata.

Vakra: ma ei ütleks nii kergelt, et tuhatkonda ametnikku on mõjutanud korruptiivne suhtumine, linnaplaneerimises on palju muid muresid. See bürokraatia tuleks ära lõpetada.

Aeg: kui ametnikud näevad, et poliitikud taluvad korruptsiooni, võtavad nad sama käitumismustri üle. Näeme, et linnaplaneerimises, ka tavainimesed tunnevad, et nagu oodatakse tema käest midagi. Mõni läheb kergema vastupanu teed ja täidab ootuse, aga teine ei tule vastu ja ootab omale lubasid kuid ja aastaid. See on üle võetud tippjuhtide käitumisest. Linn tuleb tagasi anda linlastele.

Vakra: Kui ühte linna juhib nii pikalt üks erakond, siis toodab see korruptsiooni. Praegu on kaheksast Tallinna tippjuhist kolm kas kohtu all või saanud süüdistuse. Lahendus on meie kätes, ühe erakonna ainuvõim on selle vähkkasvaja tekitanud. Mulle ka meeldib, et tean, et IRLi valides saan Raivo Aegi ja sotse valides Vakra, mitte et juht selgub hiljem volikogus.

Vest: ükski erakond ei suuda panna välja Tallinna juhtimisel meeskonda, mis tagaks korruptsiooni kadumise. Erakonnad sunnivad poliitikutele oma ideesid peale. Erakonda peavad juhtima tippjuhid oma meeskonnaga, siis kaovad ära vähksiirded igasugu tasanditele, igasugu verinoored nõunikud jne. Kooliõpetajaid sundparteistatakse, kardetakse, et muidu ei saada hääli kokku.

Michal: tundub, et nende valimiste järel tuleb koalitsioon. Võti peitub tasakaalus, kontrollmehhanismides. Kontrollimatuse näide on Tallinna TVs maksumaksja raha kasutamine iseenda jaoks. Sellised moonutused peaksid kaduma, tekkima peaks vastutus.

Aeg: kui poliitikud toodi välja riigiettevõtete nõukogudest, siis seda tuleb teha ka Tallinna linnaettevõtetest. Nõukogud on Keskerakonna poliitikutega mehitatud, seega ei saa ka head juhtimistava tekkida. Parteilise distsipliiniga saab juhtida seda kõike erakonna, mitte linna huvides. Korruptsiooni tõttu läheb kaduma ca 100 miljonit aastas. Transparency International andnud hinnangu, et ilma korruptsioonita oleks SKP kasv 1,2%. Eesti SKP 20 miljardit, Tallinn sellest pool ja sealt 1,2 protsenti ongi enamvähem 100 miljonit.

Luik: hirmus korruptsiooni materdamine käib, aga positiivset programmi ei näe. Meie oma on, et linn ei sõdi eraettevõtjaga, vaid teeb nendega koostööd. Linna tuleb juhtida hea juhtimistava järgi.

Helme: küll on kahju, et vabaerakond valimistel ei osale. Nad tegid kevadel konverentsi Tallinna korruptsioonist, kus toodi välja üle 30 süüdimõistva kohtuotsuse Tallinna linnaametnike kohta. Savisaar on kohtu all, Sarapuu kaasus on värske. Tallinna linnahalli sooviti 3 miljonit lihtsalt juurde kirjutada. Tallinnas valitseb korruptsioonimentaliteet. Kohutav raiskamine käib. Me ei juuri seda välja, kui ei vaheta välja linnavõimu.

Vakra: kaks olulisimat teemat paistavad olevat prügi ja Reidi tee. Tallinna linnas on kohustus omada pakendikonteinerit, biojäätmete, paberi ja segaolmejäätme konteinerit, kui ühistus üle 6 korteri. Kontroll on Tallinnas aga kehv, igasugune prügi veetakse ära, ka siis, kui prügi on halvasti sorteeritud. Sorteeritud prügi peaks olema tasuta, täna näiteks paberi jaoks see ka on nii. Omavalitsusel on kohustus teha korraldatud olmevedu. Eesmärk on võimalikult vähe prügiautosid tänaval.

Aeg: ühistud ei taha oma krundile panna lisaprügikaste. See on omavalitsuse ülesanne öelda, et need peavad olemas olema. Inimestele tuleb anda võimalus valida. Inimesed pole nii pahatahtlikud, et nad ei mõista sorteerimise vajadust. Täna tahab Tallinn pidada ise poodi, panka ja politseid. On rumal pidada väikest munitsipaalriiki. Seda pole vaja.

Helme: prügimajandus Tallinnas peaks olema avatud turul, iga ühistu otsib endale parima vedaja. Prügi sorteerimist peab motiveerima hind, sorteeritud prügi äraandmine võiks olla sisuliselt tasuta. Erinevad prügiäriga kursis olijad ütlevad, et 2-2,5 miljonit eurot läheb prügimajanduses vasakule. Peaksime olema vihased oma raha peale, kui munitsipaalettevõtte teeme.

Michal: 5-10 aasta pärast on plaan kaubaveod viia Tallinnast välja. See millalgi igal juhul juhtub. Koos targa liikluse planeerimisega vähendab see liikluskoormust.

Vakra: Martin kiitis eurorahasid, aitäh sulle, tere tulemast Euroopa Liitu, sealt väljaastumine tähendaks eelarveauku.

Luik: Haaberstis pannakse kaks liiklussõlme korraga kinni. Käige jala. Ehitajatele öeldi, et anti sellised tähtajad, pole teha midagi. 6000 kruiisituristi tulevad hommikul bussidesse ja lähevad Mere puiestee ummikusse, samal ajal suurema osa Mere puiesteest hõlmavad kaks bussi kahe inimesega.

Michal: Helsingi tunnel on järgmise linnavalitsuse teema.

Michal: raha juurde saamiseks ehitame tunneli Helsingisse, ühendame Tallinna palju rikkama piirkonnaga. See kasvatab mõlema riigi majandust, toob kliente ja kapitali.

Vest: pole ette nähtud, et 30 miljonit tuleks teedesse panna, liiklusesse tuleks panna. Piritalt Ülemistele saamiseks tuleb bussiga käia Hobujaamas, otseliini panna ei taheta.

Helme: nii Eesti riigis kui Tallinnas on raha üle, aga seda raisatakse pööraselt. Suured ristmikud saavad suures ulatuses euroraha, linna osalus on väike. Tallinna liikluse lahendamine ei vii linna pankrotti. Linnaeelarve on 700 miljonit. Kui Tallinnas varastamine lõpetatakse, jääb raha ülegi.

Michal: Tallinn pole rahaliselt halvas olukorras, inimesi tuleb juurde. Tallinna tervikplaan, arutamine, mis on olulised arendused, seda peaks arutama. Oleme pakkunud ka uusi trammiühendusi, arutada võib, kuhu neid teha. Need võivad viia millalgi selleni, et teist autod pole enam peres vaja. Sääst võib olla veerand palgast.

Aeg: liikluskorralduse juures häirib linnale tervikliku liikluse kava puudumine, sealt tulevad konfliktid. Otsuseid tehakse kogukonnaga läbi rääkimata. Reidi tee ja Haabersti ristmik ehitatakse, aga lahendust see ei anna, enne kesklinna tuleb ikka pudelikael.

Vakra: kui ütleme, et jalgrattatee on joon asfaldil, siis vahet ei ole, mis ilm on, sellisel jalgrattateel ei soovitaks kellelgi sõita.

Vakra: Haaberstis ei olnud linn kunagi küsinud teisel pool olevate poodide käest, kas saaks ehitada teed nende parkimisplatsile ja lahendada nende parkimise mingil teisel moel.

Vakra: kala mädaneb peast. Kõigepealt peaks vaatama, kuidas on jalakäijal, siis jalgratturil, siis ühistranspordil ja siis autol. Ei saa aru, kuidas Tallinna linnavalitsus sellise kuldse reegli vastu eksida võib. Ise müüvad end rohelise pealinna all. Linnas tuleb luua selline keskkond, kus oleks piisavalt roheline, et inimesed ei peaks maale elama kolida.

Mart Luik: praegusel kujul on Reidi tee halb plaan. Linna planeeritakse poole sajandi taguse loogika järgi, et kui autod ei mahu ära, siis ehitame suurema tee. See loogika ei toimu juba pikka aega. Linnad võitlevad ummikute vastu nii, et saad oma asumis võimalikult palju asju ära teha kohapeal. See eeldab, et Pirital on piisavalt lasteaedu ja koolikohti. Praegu lasteaias elukohajärgsus tähendab, et see on linna teises servas. Inimesed ei taha sõita kogu aeg Haaberstist Viimsisse. Pole mõistlik, et lapsevanemad sõidavad kogu aeg ühest otsast teise. Tuleviku linnas toimetavad inimesed oma asumis. Reidi tee on mastaabi küsimus. Poleks seda vaidlus, kui oleksime kitsama Reidi tee teinud maa alla. Pool vaidlusest oleks ära jäänud.

Helme: ei ole Aas ega Keskerakond hakkama saanud Tallinna liikluse korraldamisega. Võiks ju olla, et liiklus pole poliitiline vaidlus, aga Tallinnas on ka liiklusest tehtud ideoloogiline võitlus, et autod on vaenlased ja bussid ja jalgratturid head. Tegelikult ei peaks neid vastandama. Reidi teed on muidugi vaja. Suurtes pudelikaelades tuleb liiklus viia maa alla, peatänava tegemine jalakäijate alaks tähendab, et kuhugi peavad need autod minema. Tallinna liiklusmure ei lõppe Tallinna piiril. Tallinnas raisatakse ruumi. Bussirajad on head, aga neid ei kasutata ratsionaalselt, ei pea olema 2 bussirada ja 1 autorada, pigem vastamisi. Kui üks rida on lihtsalt kinni triibutatud, siis on see autojuhtide kiusamine. Lisaks väga kallis parkimine. See on autojuhtide kiusamine. See on puhas eelarve täitmise vahend, kusjuures eelarvesse jõuab vähe, sest raha jääb Ühisteenustesse.

https://twitter.com/AKarnau/status/895979765483569153

Erik Vest, VTK: Ma ei ütle, et ilma Reidi teeta hakkama saab. Probleem on selles, et 20 aasta jooksul on Pirita tee suunda arendatud ühesuunaliselt, seal on vaid elamus, kõrvale on jäetud lasteaiad ja koolid. Piritast tuleb 1800 last kesklinna koolidesse. Meil ei ole ka piisavalt koolikohti. Peale aastat 1976 pole ühtegi kooli Piritale ehitatud, kuigi rahvaarv on Pirital kasvanud 4 korda. Meil on vaja kohapeal tekitada, et lapsed saaksid kodulähedasse kooli ja lasteaeda. See mõjutaks oluliselt ka Pirita tee liikluskoormust. Reidi teed on vaja ehitada, aga mitte sellisel kujul.

Michal: kui olin minister, ütlesin, et raha kasutamisega on aega kuni 2023, mitte vaid kohalike valimisteni. Tuleviku Tallinnas võiks toimiva ühistranspordi tõttu olla võimalik elada autota. Praegu on kõigil ühtemoodi ebamugav, nii autojuhtide kui ühistranspordi kasutajate jaoks. Ka rattateede peale peab mõtlema. Kesklinnas peaks suurendama jalakäijate ala. See muudab linnakeskkonda ägedamaks. Tänane Tallinna võimekus, tänane linnavalitsus pole saanud hakkama planeerimise poolega. Reidi tee seisab, linnavalitsus pole suutnud seda ära teha.

Aeg: loomulikult linnas tuleb leida lahendused, linn ja liiklusintensiivsus kasvab. Kas ehitame kuhugi lisaradasid? Läbilaskevõime, liiklusohutus, aga ka alternatiivid. Lahendus pole vaid sõiduradade juurdeladumine. Loomulikult, kui räägime Reidi teest, siis probleemiks on raskeveokite väljaviimine sadamast ja teiseks linna sissesõit Pirita ja Viimsi rahvale. Liiklust saab ju viia eri tasanditele, maa alla. Tallinn vajab selle sõlme lahendamist, aga lahendada tuleb ka kergliiklusteede küsimus. Jalgrataste tihedam kasutus vähendaks autode koormust, aga jalgratturitele pole piisavalt häid teid.

Paris: suurlinnade suurimaid probleeme on transpordi lahendamine. Kuidas saaks minna ühelt poolt rahulikult mere äärde, aga Pirita inimesed saaksid ka linna?

Jõudis kohale ka EKRE kandidaat Martin Helme.

Paris: ei mäleta aega, mil linn oleks olnud nii hästi valitsetud. Läheb korda ühistransport, mis on Kristiines hea. Teid parandatakse. Mu kodu lähedusse ehitati kaks uut lasteaeda. Ka prügi veetakse, kuigi Nõmme rahvas võibolla vaidleks vastu.

Aas pidi olema Pärnumaal Tallinna linnavalitsuse suvepäevadel.

Martin Helme on liiklusesse kinni jäänud ja saabub hiljem.

Puudu on kõige tõenäolisem uus linnapea ehk Keskerakonna kandidaat Taavi Aas.