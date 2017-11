Tallinna linnaosavanematest vaid kaks elab oma linnaosas

Tallinna linnapea Taavi Aas tutvustas täna Tallinna abilinnapeasid, kelle hulgas oli nii uusi kui vanasid. Selgus, et linnaosavanematest vaid kaks elab ise linnaosas, mida juhib.

Kristiine linnaosavanem Jaanus Riibe elab kesklinnas, aga on elanud pikalt ka Kristiines.

Pirita linnaosavanem Alina Tubli elab Pirita-Kosel.

Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid elab kesklinnas.

Haabersti linnaosavanem Marek Jürgenson elab vanalinnas.

Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats elab Nõmmel.

Nõmme linnaosavanem Grete Šillis elab Põhja-Tallinnas. Ta ütles, et otsib Nõmmele elamist, aga see on keeruline, sest nõmmekad hoiavad väga oma kodusid.

Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva elab Muugal Lasnamäe lähedal.

Kesklinna linnaosavanem Vladimir Svet elab kesklinnas Tuukri tänaval.

Pole sugugi ebatavaline, et linnajuhid ei ela tegelikult piirkonnas, mida nad juhivad. Tallinna pikaajaline linnapea Edgar Savisaar elab Lääne-Virumaal. 2013. aasta kohalikel valimistel suurte erakondade Tallinna linnapeakandidaatidest mitte ükski ei elanud Tallinnas.

Tallinna linnapea Taavi Aasa kodu on Põltsamaal, Tallinnas elab ta Pirital.