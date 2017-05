Tallinna linnaosavanemate ühisavaldus: Sitsi tänavale ei tohi süstlavahetuspunkti rajada

Tallinna linnaosade vanemad tegid ühisavalduse, et protesteerida tervise arengu instituudi (TAI) plaani vastu rajada süstlavahetuspunkt Põhja-Tallinna linnaosas aadressil Sitsi 28 asuvasse elumajja.

Tallinna linnaosade vanemad väljendavad sügavat muret seoses TAI plaaniga rajada Põhja-Tallinna linnaossa Sitsi tänav 28 asuvasse elumajja narkosõltlastele mõeldud kahjude vähendamise keskus, eirates linna ja kohaliku kogukonna seisukohti, teatas Põhja-Tallinna linnaosa valitsus.

"On täiesti vastuvõetamatu, kui üks riiklik asutus püüab suhelda linnaga ultimatiivses vormis. Oleme veendunud, et narkomaaniaga seotud probleemide edukas lahendamine on võimalik ainult riigi, omavalitsuse ja teiste osapoolte tihedas koostöös. Seejuures otsuste vastuvõtmisel tuleb eelistada terviklahendusi," teatasid linnaosade vanemad.

Linnaosavanemate kinnitusel on nad valmis TAI-ga koostööd tegema, kaasates asumiseltse, politseid ja teisi huvitatud osapooli. "Kutsume TAI-d loobuma viivitamatult plaanist avada süstlavahetuspunkt aadressil Sitsi tänav 28, arvestades et nii kohalik kogukond kui ka omavalitsus – sealhulgas Tallinna linnavalitsuse ja linnavolikogu liikmed, Põhja-Tallinna linnaosavalitsus ja Põhja-Tallinna halduskogu – on kategooriliselt selle vastu," sõnati avalduses.

Linnaosavanemate teatel toetavad nad Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse ettepanekut moodustada töögrupp, kuhu kuuluksid linnavalitsuse, linnaosade, TAI, asumiseltside esindajad ja vajadusel ka teised osapooled, et leida süstlavahetusprobleemile töötav ja mõistlik lahendus.

"Rõhutame, et kohaliku omavalitsuse seisukohtade ignoreerimine riigiasutuse poolt kahjustab väga tõsiselt riigi usaldusväärsust ja seab küsimärgi alla edaspidise TAI ja linna vahelise koostöö efektiivsuse narkoennetuse valdkonnas."

Alla kirjutasid linnaosavanemad:

Kristiine – Vadim Belobrovtsev

Lasnamäe – Maria Jufereva

Nõmme – Tiia-Liis Jürgenson

Haabersti – Marek Jürgenson

Mustamäe – Helle Kalda

Põhja-Tallinn – Raimond Kaljulaid

Pirita – Tõnis Mölder

Kesklinn – Taavi Pukk

Ühtlasi andis riigikogu liige Märt Sults täna riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle petitsiooni süstlavahetuspunkti avamise vastu Põhja-Tallinna elamupiirkondades. Petitsioonile on allkirja andnud enam kui 1930 inimest. Saadiku sõnul ei peaks süstlavahetuspunktid asuma koolide või lasteaedade lähedal, vaid pigem haiglate juures.