Tallinna linnaosade vanemad: ärge toitke linde! Uuest aastast hakkavad parkides lindude toitmisel silma peal hoidma pargivahid

Tallinna linnaosade vanemad kirjutavad ühispöördumise, kus paluvad linlasi linde mitte toitma.

Kutsume kaaslinlasi ülesse linde mitte toitma! Kasu asemel teeb see neile ainult kahju. Veelindude toitmine on õigustatud vaid väga külmadel talvedel rannikuäärse vaba vee puudumisel, kuid see on pigem erand ning ka siis tuleks neile anda mitte saia vaid sobivaid juur- ja puuvilju.

Palume appi kasvatajaid ja õpetajaid, kes saavad lastele jagada teadmisi, millised võivad olla lindude toitmise tagajärjed.

Kutsume ülesse ka kodanikke, kes märgates kaaslinlasi linde toitmas annaksid neile teada tegevuse tagajärgedest. Palume kõigil inimestel anda haigete lindude märkamisel sellest koheselt teada telefonil 1313.

Järgmisest aastast asuvad igas linnaosas tööle pargivahid, kes hoiavad pargis korda ning jälgivad, et linde ei toidetaks.

Olgem loodusesõbralikud ja õpetame ka oma lapsi ja lähedasi loodust kaitsma!

Igaüks saab aidata. Kui näete kedagi linde toitmas – sekkuge!