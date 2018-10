Tallinna linnameedia kombed riigiettevõtetes: Rail Baltic annab maksumaksja raha eest välja ajalehte meenutavat propagandatrükist

Kuigi tegemist on Rail Balticut propageeriva trükisega, kus ei ole analüüsitud mitte ühtegi arvukatest projektiga seotud probleemidest, on püütud sellele anda ajalehe väljanägemine. Kasutatud on ajalehele tüüpilist küljendusviisi ja ka erinevaid ajakirjandusžanre: intervjuud, arvamusartiklit, juhtkirja jne. Sealjuures katab trükise esikaant suur rohelust täis maastikupilt, mida Rail Baltic läbib.

Ettevõtte pressiesindaja Priit Pruuli sõnul koostati väljaanne selleks, et inimesi Rail Balticu teemadest informeerida, kuna vaatamata teemat puudutavale suurele teadlikkusele hindavat Pruuli arvates inimesed oma teadmisi projekti kohta ebapiisavaks.

Lehe mahtu uurides tuleb aga välja, et faktilist infot projekti kohta on vaevu üle poole trükise mahust. Ülejäänud külgi katavad ettevõttega seotud inimeste positiivsed arvamuskirjutised, ristsõna ja huumorinurk.

Pruuli sõnul on Rail Baltica projektist on enne tänast ilmunud kokku neli eestikeelset infolehte. Seekordne trükis avaldati tiraažis 42 500 eksemplari ja läks maksma 5480 eurot.