Tallinna linna täpne panus Mihhail Kõlvarti eestvedamisel toimuva etteütluse "Totalnõi diktant" korraldamisel on ebaselge

Kuna Beškina vastusest polnud üheselt aru saada, kas etteütluse korraldamisele kulub ka Tallinna linna raha, siis esitas Delfi Beškinale selle kohta täiendava küsimuse. Kella 16-ks aga polnud sellele vastust tulnud.

Totaalne etteütlus on mastaapne rahvusvaheline üritus, mis leiab igal aastal aset fondi "Vene maailm" (Russkii Mir) egiidi all. Fond loodi 2007. aastal kahe ministeeriumi, välis- ja haridusministeeriumi poolt. Viimastel aastatel on "Vene maailmast" saanud üks toimivaid Vene välispoliitilise tegevuse instrumente.