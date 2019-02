Tallinna linn toetab Vana Baskini Teatrit 35 000 euroga

Linnapea Taavi Aas märkis, et legendaarse teatrimehe Eino Baskini viimaseks suureks sooviks oli, et tema teater töötaks ja tegutseks veel vähemalt viis aastat pärast tema lahkumist. „Sellepärast leidsime, et linna kohuseks on austada maestro viimast soovi ning toetame tema teatri tegevuse jätkamist 35 000 euroga,“ sõnas Aas.

Rahaeralduse katteallikaks on Tallinna avalike suhete teenistuse eelarvelised vahendid.

Vana Baskini Teatri juht Aarne Valmis oli meeldivalt üllatanud ja avaldas heameelt linna toetuse üle. „Kogu meie kollektiiv on väga tänulik ja õnnelik sellise ootamatu žesti üle, mille linn on otsustanud teha,“ sõnas Valmis. „Sellega saab teater edasi toimetada ning jätkata oma tegevust.“

Eino Baskin pälvis 2003. aastal Tallinna teenetemärgi, 2010. aastal vapimärgi ja 2014. aastal teeneka kultuuritegelase preemia.