Tallinna linn toetab Kaasani kiriku restaureerimist 180 000 euroga

Tallinna Jumalaema Sünni kiriku - Kaasani kirik - preester Victor Melnik ja Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart sõlmisid laupäeval lepingu, mis näeb ette kiriku restaureerimiseks linnaeelarvest kokku 180 000 euro eraldamise. Plaani järgi lõpevad restaureerimistööd 2021. aastaks.

„Kaasani kirik on väga tähtis mitte ainult õigeusklike kogukonna jaoks, vaid Tallinna ajaloo ja kultuuri jaoks üldiselt,“ ütles Kõlvart. „Tallinna Jumalaema Sünni kirik saab kolme aasta pärast 300-aastaseks, see on vanim sakraalne puitehitis Tallinnas. 1943.-1945. aastatel teenis siin salmilauljana metropoliit Kornelius.“

Eelmisel aastal eraldati kiriku restaureerimiseks linna eelarvest 50 000 eurot, mille eest remonditi kiriku torn ja katused. Käesoleval aastal pöördus Tallinna Jumalaema Sünni Kogudus uuesti Tallinna linnavalitsuse poole palvega toetada kiriku restaureerimistööde jätkamist ning kirikule eraldatakse sihtotstarbeliselt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eelarvest toetuseks 180 000 eurot.

Summa on ette nähtud kiriku kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks ning kiriku interjööride ja kunstimälestiste restaureerimiseks.