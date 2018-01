Tallinna Lindakivi kultuurikeskus saab lava remondiks üle 40 000 euro

Tallinna linnavalitsus autab homme korralduse eelnõu, millega teeb ettepaneku eraldada Lasnamäe linnaosa valitsusele Lindakivi kultuurikeskuse kontserdisaali lava remondiks 43 721 eurot.

Aktiivse kasutamise tõttu on Lindakivi kultuurikeskuse saali lava tugevalt kulunud ja lavalaudadest on lahti suured killud. Et tantsijad on sageli laval ilma jalanõudeta, on lava defektid toonud kaasa ka mitmeid traumasid – noored tantsijad on saanud jalga pinde ja korduvalt on kohal käinud kiirabi.

Lava põrandat on eelmistel aastatel lihvitud, see on aga lavalauad viimase piirini ära kulutanud ning eksperdid on hinnanud, et rohkem lihvimist lava enam ei kannata ning see vajab korraliku oregoni männilaua vastu vahetamist.

Vastavalt eelmise aasta lõpus läbi viidud hankele on uue põranda paigaldamise hind 43 721 eurot. Kuivõrd saal on aktiivses käibes, võimaldaks ajakava töödeks vajaliku vaba kaks nädalat märtsi keskel.