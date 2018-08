Tallinna lennujaamas jäeti lennult maha venekeelne reisija, kes nõudis teenindamist oma emakeeles

"Ma pidin naasema Barcolonasse. Lennujaamas oli lend kaks tundi hilinenud ning vastavat infot lasti vaid eesti ja inglise keeles," kurtis mees.

Mehe sõnul oli lennujaamas lennule suundumas palju venelasi, kes ei saanud aru, mida lennujaama valjuhääldist teada anti ning seetõttu pidevalt personalilt aru pärisid. "Mina küsisin samuti, miks on lend hilinenud ning tõin välja, et oleks kena, kui lennujaama töötajad oleksid valmis infot andma ka vene keeles," sõnas lennult maha tõstetud mees.

Seepeale kutsuti mehe väitel turvamehed ning võeti ta lennu nimekirjast maha. "Minu küsimusele, mille eest mind lennult maha võeti, vastati mulle, et sa solvad mind ja minu riiki ("you insult me and my country" - toim, vestlus toimus inglise keeles)," kommenteeris venekeelne mees. "Kui ma küsisin uuesti, et kuidas ma seda teen, vastati mulle, et sa väidad nagu peaksin ma rääkima vene keeles ("because you said that I should speak Russian" - toim),".

Mehe sõnul oli tema viisakas ning küsis inglise keeles lihtsalt lennu hilinemise põhjust ("it would be nice if someone who speaks Russian explained the reason for the delay" - toim).

Tallinna lennujaama pressiesindaja Margot Holts on juhtunuga kursis ning sõnas, et kõnealuse mehega on ühendust võetud, et selgitada välja juhtunu täpsemad asjaolud.

"Ma tahan rõhutada, et lennujaama maapealsed töötajad, lennufirma töötajad turvatöötajad ning kõik teised, kes reisijatega igapäevaselt töötavad, vastutavad lennu rahuliku ja turvalise kulgemise eest," sõnas Holts ning tõi välja, et tihti peab lennujaamas tegema otsuseid sekunditega.