Tallinna lennujaama evakuatsiooni tingis pagasist leitud täiskasvanute mänguasi

Turvafirma G4S leidis täna ennelõunal rutiinse kontrolli, pagasi läbivalgustamise käigus ühest kohvrist kahtlase eseme, kutsus, nagu vaja, kohale politsei ja demineerijad.

Kohale kihutanud pommirühm ja eksperdid tegid kindlaks, et pagasis leidunud arusaamatu otstarbega vidin on nn täiskasvanute mänguasi, meeste eneserahuldamist hõlbustav kõrgtehnoloogiline seade. Intsident kestis oma tund aega, praguseks on reisijad tagasi terminaali lubatud.